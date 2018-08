Gemeinden müssen um ihre Kaderleute kämpfen

Frau Gerber, Sie haben den Job der Gemeindeschreiberin vor drei Jahren aufgegeben. Ist er Ihnen verleidet?

Monika Gerber: Nein, überhaupt nicht. Für mich ist es immer noch der spannendste Job, den man sich vorstellen kann. Die Tätigkeit in einer Gemeindeverwaltung ist sinnvoll und nachhaltig; man ist nahe am Menschen, arbeitet für die Gemeinschaft statt für einen anonymen ­Konzern.

Warum arbeiten Sie denn nicht mehr als Gemeindeschreiberin?

Im Prinzip bin ich das immer noch – statt für eine Gemeinde bin ich nun einfach für alle Gemeinden da. Ich arbeite schon lange mit Herzblut für unseren Berufsverband, zuerst als Sekretärin, dann als Präsidentin. Als wir den Verband professionalisierten, wurde ich hauptamtliche Geschäftsführerin.

In dieser Funktion analysieren Sie die Gründe für den Personalmangel. Wieso haben so viele Gemeinden Mühe, Kaderpositionen zu besetzen?

Einerseits spüren wir die demografische Entwicklung. Früher waren Gemeindeschreiber, Bau- und Finanzverwalter meistens männlich, traten ihren Job mit 25 an und blieben bis zur Pensionierung. Heute sind 80 Prozent der Leute, welche die Gemeindeschreiberausbildung beginnen, weiblich. Viele Frauen haben irgendwann nach der Ausbildung Kinder, reduzieren ihr Arbeitspensum oder geben ihre Kaderposition auf. Andererseits haftet den Gemeinden mancherorts ein verstaubtes Image an. Das hat damit zu tun, dass die Gemeinden zu wenig gewohnt sind, sich zu vermarkten, ihre Qualitäten als Arbeitgeberinnen hervorzuheben.

Ist das verstaubte Image nicht zum Teil auch Realität? Die Arbeitsbedingungen bei einer Gemeinde sind doch weniger anziehend als bei einem hippen Start-up-Unternehmen.

Aber ist dort wirklich alles so hip, wie es von aussen scheint? Bei einer Gemeinde kommen Sie schon als Lehrling mit den verschiedensten Bereichen in Kontakt, vom Sozialen über den Bau bis zu den Finanzen. Diese Vielfältigkeit ist ein grosses Plus.

Dafür muss man als Gemeindeschreiberin Abend- und ­Wochenendeinsätze leisten.

Das schreckt tatsächlich einige fähige, gut ausgebildete Leute ab.

Und die Privatwirtschaft zahlt bessere Löhne, oder?

So gross ist der Unterschied gar nicht. Nach der Lehre auf einer Gemeindeverwaltung kann man rascher aufsteigen als in der Privatwirtschaft. Ich wurde als 25-Jährige Gemeindeschreiberin und hatte, wie ich meine, einen schönen Lohn.

Was auffällt: Bei den Bau­ver­waltern ist der Mangel im ­Moment besonders gross.

Hier ist der Anteil an Quereinsteigern sehr hoch. Wenn es der Baubranche gut läuft, wenn Architekten und Bauführer so gesucht sind wie jetzt, gibt es weniger Gründe für einen Wechsel. Dafür profitieren wir davon, dass die Arbeitsplätze bei den Gemeinden krisenresistenter sind. Wenn die Banken in einer Krise sind, ist es einfacher, Finanzverwalter zu finden.

Ostermundigen hat nach langer Suche eine Bauverwalterin ­gefunden – eine erfahrene Architektin. Um das Bauverwalterdiplom zu erhalten, muss sie die gleiche Ausbildung machen wie eine Lehrabgängerin. Das wirkt abschreckend.

Das mag sein. Aber sehen Sie: Quereinsteiger bringen sehr viel Fachwissen mit, dafür fehlt ihnen in der Regel der Verwaltungsrucksack. Wie schreibt man eine juristisch wasserdichte Verfügung? Wie unterscheidet sich das öffentliche vom privaten Recht? Das lernen sie in der Ausbildung. Diese ist berufsbegleitend und dauert zweieinhalb Jahre: ein Jahr für den Gemeindefachausweis, ein halbes Jahr Führungsausbildung und ein Jahr Diplomausbildung. Im letzten Teil geht es um das Fachwissen. Dort können sich Berufsleute, die dieses Wissen mitbringen, dispensieren lassen.

Sind kleine Gemeinden stärker vom Personalmangel betroffen?

Nicht unbedingt. Entscheidender als die Grösse ist die geografische Lage. Es ist schwierig, jemanden aus der Stadt Bern zu motivieren, zum Beispiel im Saanenland eine Stelle anzunehmen. Was wir ebenfalls feststellen: Gemeinden, die in irgendeiner Form negative Schlagzeilen geschrieben haben, haben es schwer, jemanden zu finden.

Würden Fusionen helfen? Weniger Gemeinden bedeutet weniger Kaderpositionen.

Diese Gleichung geht in der Praxis nicht auf. In grösseren Gemeinden kann der Schreiber unmöglich jeden Fachbereich selbst verantworten. Folglich hat er einen oder mehrere Stellvertreter, die für wichtige Bereiche verantwortlich sind und das Diplom ebenfalls benötigen. In Kleingemeinden dagegen ist der Gemeindeschreiber gleichzeitig auch ­Finanz- und Bauverwalter; dort braucht es also nicht drei Kaderleute, sondern nur eine Person.

Was kann man sonst gegen den Mangel tun?

Wir vom Verband fahren auf drei Schienen. Erstens haben wir das Nachschlagewerk «Attraktive Gemeinde» kreiert, ein Ratgeber für Gemeinderäte, damit sie bei der Stellenbesetzung professionell vorgehen können. Zweitens haben wir die Aus- und Weiterbildung angepasst, zum Beispiel die Fächerpalette gestrafft, sodass die Hürden für Quereinsteiger weniger hoch sind. Drittens haben wir letztes Jahr eine Imagekampagne gestartet: Mit Prospekten und Plakaten wollen wir jungen Leuten aufzeigen, dass die Arbeit auf einer Gemeinde etwas Sinnstiftendes ist. So unter dem Motto: «Arbeite für uns», für die Gemeinschaft.

Und was können die Gemeinden unternehmen?

Sie müssen sich besser verkaufen. Da gibt es viele Möglichkeiten, zum Beispiel Tage der offenen Türe durchführen, in den Schulen präsent sein oder die Berufe via Dorfzeitungen bekannter machen. Sodass die Jugendlichen sehen, dass es attraktiv ist, auf der Gemeinde zu arbeiten.

Es mangelt also auch an Lernenden? Das KV ist bei den Jugendlichen doch beliebt.

Im Moment sind die geburtenschwächsten Jahrgänge in der Berufswahl. Das spüren auch die Gemeinden: Einige konnten ihre Lehrstelle nicht besetzen oder benötigten dafür mehrere Anläufe. Oder sie haben die Stelle zwar besetzt, mussten aber Abstriche bei der Qualität der Lernenden machen. Das werden wir in ein paar Jahren auch bei der Kaderrekrutierung spüren.

Besteht das Problem der fehlenden Kaderleute auch in anderen Kantonen?

Ja. Wir gehen das Problem einfach relativ offensiv an. Andere Kantone beobachten nun, ob unsere Kampagne Erfolg hat.

Und – hat sie das?

Für eine fundierte Bilanz ist es noch zu früh. Aber ich habe ein gutes Gefühl.

Im Kanton Bern funktioniert die Kaderausbildung anders als etwa im Nachbarkanton Luzern. Würde eine einheitliche Ausbildung den Mangel lindern?

Die Gemeinden haben von Kanton zu Kanton ganz unterschiedliche Aufgaben. Im Aargau zum Beispiel macht die Gemeinde die Steuerveranlagung, in Bern der Kanton. In der Schweiz gibt es 26 Steuersysteme, 26 Baugesetze, 26 Sozialhilfegesetze und so weiter. Das ist unser föderalistisches System.

Die Schule ist ebenfalls Kantonsaufgabe, trotzdem haben sich 21 Kantone auf einen gemeinsamen Lehrplan geeinigt.

Bei der Kaderausbildung steht im Moment keine Vereinheitlichung zur Diskussion. Die Aufgaben der Gemeinden sind einfach zu unterschiedlich. Das föderalistische ­System hat ja auch Vorteile: Es ist nahe bei den Menschen, deshalb geniesst die Politik in der Schweiz eine höhere Akzeptanz als in zentralistischeren Ländern wie Italien und Frankreich. So hat eben alles seine zwei Seiten.



Zur Person:Monika Gerber (44) machte die Lehre in der Gemeindeverwaltung Heimberg und wurde mit 25 Jahren Gemeindeschreiberin von Thierachern. Seit 2015 ist sie Geschäftsführerin des Verbandes Bernisches Gemeindekader. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)