Gemeinden müssen Löhne künftig mitfinanzieren

Bereits während der Spardebatte im letzten Jahr hatten die Berner Gemeinden keine Freude an der neuen Finanzierung der Brückenangebote. Während sie bisher bei den Löhnen dieser Lehrkräfte nicht zur Kasse gebeten wurden, soll sich das künftig ändern. Das jedenfalls beschloss der Grosse Rat.

Gestern nun stellte Erziehungsdirektorin Christine Häsler (Grüne) die Umsetzung dieser Sparmassnahme vor. Demnach ist geplant, dass die Kommunen künftig die Löhne der Lehrer an den berufsvorbereitenden Schuljahren (BVS) zu 30 Prozent mit­finanzieren. 70 Prozent übernimmt weiterhin der Kanton. Insgesamt will dieser so jährlich 10 Millionen Franken sparen.

Beitrag pro Schüler

Der Regierungsrat habe sich bei der Finanzierung für eine Mischvariante entschieden, sagte Häsler. Demnach sollen die Gemeinden die Kosten für die allgemeinen Berufsvorbereitungsjahre, auch bekannt als zehntes Schuljahr, verursachergerecht tragen. Sprich nach der effektiven Anzahl Schülerinnen und Schüler, die sie in ein BVS schicken. Hier hätten die Gemeinden via Lehrkräfte einen gewissen Einfluss auf die Zuweisungen.

Dass einzelne Kommunen nun aufgrund der Kosten weniger Schüler in die BVS schicken, sei nicht auszuschliessen, sagte Theo Ninck, Vorsteher des Mittelschul- und Berufsbildungsamts. Er vertraue aber darauf, dass die Schulen nach wie vor die beste Lösung für die Jugendlichen anpeilen würden.

Solidarität bei Flüchtlingen

Bei den Jugendlichen mit Flüchtlingsstatus, die primär die Integrationsangebote besuchen, soll die Finanzierung hingegen gemessen an der Wohnbevölkerung funktionieren. «Damit sollen Gemeinden mit einem höheren Anteil an Flüchtlingen nicht benachteiligt werden», so Häsler. Die für die Anpassungen notwendige Gesetzesänderung kommt im November in den Grossen Rat.

Grundsätzlich sei es weiterhin das Ziel des Kantons, dass möglichst viele Jugendliche nach der Schule direkt in eine Berufsbildung starten. «Es ist gelungen, den direkten Übertritt in den letzten Jahren zu steigern», sagte die Erziehungsdirektorin. So besuchen heute nur noch fast halb so viele Jugendliche ein BVS wie noch 2008. Marius Aschwanden (Berner Zeitung)