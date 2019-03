SP-Fraktionssprecherin Ursula Marti kündigte daraufhin eine überparteiliche Finanzmotion an, in der gefordert wird, die zehn Millionen nicht in der Bildung einzusparen. Diese Finanzmotion dürfte im kommenden Herbst zur Debatte stehen. Sie hoffe, dass die heutigen Unterstützer der Finanzmotion dann «Leih halten» würden, redete Marti ihren Ratskolleginnen und -kollegen ins Gewissen.

Der Vorschlag, die zehn Millionen nicht in der Bildung, sondern anderswo zu sparen, sei unfair, wurde im Rat Kritik laut. Die Erziehungsdirektion erfahre so eine Bevorzugung, während die anderen Direktionen die Kröte schlucken müssten.

Am Ende liess sich der Grosse Rat von der in Aussicht gestellten Finanzmotion überzeugen und beschloss definitiv, die Gemeinden zu schonen. Mit 100 zu 46 Stimmen fiel dieses Ergebnis für einmal deutlich aus. Die entsprechende Gesetzesänderung passierte am Ende mit 118 zu 22 Stimmen bei 10 Enthaltungen. Die Detailberatung des Gesetzes wird am Dienstag geführt. Am Grundsatzentscheid ändert dies aber nichts mehr.