Im vergangenen Jahr schnappte sich Galenica mit der Apotheke im Zürcher Hauptbahnhof auch noch die umsatzstärkste des Landes. Die Zahl der eigenen Standorte stieg um 8 auf 345. «Wir werden weiter wachsen», sagte Konzernchef Jean-Claude Clémençon gestern an der Jahresmedienkonferenz in Bern. Sein Ziel sind 5 bis 15 neue Apotheken pro Jahr.

Expandieren will Galenica auch im Internet. «Wir wollen Online-Champion werden im Schweizer Gesundheitsmarkt», verkündete Clémençon. Das bezieht er nicht nur auf die Apotheken, sondern auch auf die beiden anderen Bereiche des Konzerns. Als führende Pharmagrossistin beliefert sie auch Drogerien, Heime, Spitäler und Ärzte mit Gesundheitsprodukten und bietet IT-Dienste an.

Zudem vermarktet Galenica eigene Marken wie das Schmerzmittel Algifor oder den Insektenschutz Anti-Brumm. Neu ist Galenica der Schweizer Vertreiber der Vicks-Erkältungsprodukte und verkauft alternative Naturheilmittel des in Worb ansässigen Herstellers Spagyros.

Versand bleibt beschränkt

«Eines Tages wollen wir das gesamte Sortiment von über 100'000 Produkten online den Endkunden und Patienten anbieten können», sagte Clémençon. Allerdings dürfen Apotheken heute nur mit einer speziellen Bewilligung rezeptpflichtige Medikamente direkt nach Hause verschicken.

So darf die Galenica-Tochter Mediservice chronisch Kranke beliefern. Im Webshop der anderen Apotheken können die Kunden zwar ein Medikament online bestellen, müssen es aber in einer Filiale abholen, wo sie von einer Fachperson beraten werden. Dies erklärt, warum Galenica trotz dem allgemein wachsenden Onlinehandel die Zahl der Apothekenstandorte weiter erhöhen will.