GVB zahlt den Kunden keinen Überschuss aus

2018 sei ein sehr stürmisches und turbulentes Jahr gewesen, sagte GVB-Chef Ueli Winzenried am Freitag in Bern. Dies vor allem wegen des Sturmtiefs Burglind vom Januar, das zu einer hohen Zahl von fast 36000 Schäden geführt habe. Insgesamt stieg die Schadensumme um ein Drittel auf 128,6 Millionen Franken.

Auch die Turbulenzen an den Börsen mit deutlichen Kursrückgängen lasteten auf der GVB. So sank das mit den Kapitalanlagen erzielte Ergebnis von 61 Millionen Franken im Vorjahr auf –0,3 Millionen. In der Folge strich die GVB die Überschussbeteiligung für die Kunden. So blieb ein Gewinn von 1,1 Millionen Franken.

Wegen der vielen Schadenmeldungen nach Burglind stellte die GVB Temporärmitarbeitende ein und verlängerte die Arbeitszeiten. Inzwischen seien 90 Prozent der Schäden erledigt, sagte Winzenried. Burglind habe gezeigt, was das immer extremere Klima anrichten könne.

Das grösste Schadenpotenzial sieht die GVB aber nicht bei Windstürmen, sondern bei intensiveren und häufigeren Extremniederschlägen. Sie stützt sich dabei auf eine Studie zu Klimaszenarien, die der ETH-Professor David Bresch an der Jahresmedienkonferenz der GVB vorstellte.

Warnung vor Regenfluten

Extreme Regenfälle gefährdeten nicht nur Liegenschaften an Gewässern. Gerade im immer dichter bebauten Siedlungsraum könne das viele Wasser vom Himmel dann nicht schnell genug abfliessen. Winzenried ruft deshalb dazu auf, diese Gefahr zu prüfen. Das Geo-Webportal des Bundes auf www.map.geo.admin.ch biete zum Oberflächenabfluss detaillierte Gefahrenkarten an. Die GVB-Stiftung für Prävention unterstützt Schutzmassnahmen für Gebäude finanziell. Dies mit bis zu 10'000 Franken.