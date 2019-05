Fünf Berner Baudenkmäler ausgezeichnet

Ebenfalls ausgezeichnet wird das Engagement von Behörde und Privaten zugunsten des Ortsbild von Ligerz. Auch in den Berner Jura geht einer der Preise. In Empfang nehmen kann ihn Lilian Wernli-Langel für ihren Einsatz zugunsten der Usine Langel. Sie setzt sich laut Denkmalpflege dafür ein, dass die Stempelteile-Fabrik in funktionsfähigem Zustand erhalten bleibt.

Weitere Preise gehen an die Jugendstilvilla mit Bauernhof «Rütimatt» in Gerzensee und an den Verein Handwerk in der Denkmalpflege. Die Preisverleihung findet am 16. Mai im Berner Kornhausforum statt.