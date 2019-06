Frauenrechtlerin in der Männerpartei

Es stimmt, die Vorkämpferin für das Frauenstimmrecht war in der SVP. Insofern schreiben die SVP-Frauen des Kantons Bern in ihrer Medienmitteilung vom Donnerstag zum Frauenstreik die Wahrheit. Sie berufen sich auf «unser langjähriges Mitglied und Vorbild Marthe Gosteli». Diese war tatsächlich Parteimitglied, 1991 erhielt sie von den SVP-Frauen gar die Ehrenmitgliedschaft, wie Silvia Bühler, Leiterin des Gosteli-Archivs in Worblaufen, bestätigt.