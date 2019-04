Flughafen Bern erleidet Millionenverlust

Dies bei der Entwicklung des Flughafens zu einem «modernen Mobilitätszentrum». Konkret sollen unter anderem Bauten und private Arbeitsplätze für Betriebe am Boden entstehen, zum Beispiel zusätzliche Wartungsbetriebe. Auch als Flughafen für den Gesundheitsbereich sieht der Verwaltungsrat Potenzial, etwa für Organtransplantationsflüge oder den Gesundheitstourismus. Ferner könnten Hangare für die Geschäftsfliegerei hinzukommen sowie Test- und Zertifizierungsanlagen für die digitalen Verkehre.

Neben diesen Zukunftsszenarien sollen Linienflüge und der Sommercharterverkehr verbleiben, ebenso Flügen für den Bund, die Privatfliegerei und die dafür nötige Infrastruktur am Boden. In diesem Zusammenhang hat der Verwaltungsrat entschieden, die 4. Ausbauetappe weiter zu verfolgen. Er geht davon aus, dass die bewilligten Investitionsbeiträge des Kantons von 2 Millionen Franken an das Bauprogramm und das gemäss der Neuen Regionalpolitik gesprochene Darlehen von weiteren 2 Millionen Franken auch ausbezahlt werden.

Neuer Chef

Nach dem Abgang von Mathias Gantenbein im Februar hat der Flughafen Bern einen neuen Direktor gefunden. Urs Ryf soll die neue Strategie mit neuem Elan umsetzen, schreibt das Unternehmen. Er wechselt per 1. Juli vom Flughafen Payerne nach Belp. Bei Waadtländer Flughafenbetreiber Swiss Aeropole ist er Verwaltungsrat und Geschäftsführer und hat den wichtigen Militärflughafen weiter für die Geschäftsfliegerei geöffnet. Zuvor war er operativer Leiter (COO) der Flugsicherungsgesellschaft Skyguide. Und er war Staffelkomandant für F/A-18 Kampfjets.

