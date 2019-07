Fast 4000 Blitze und murmelgrosse Hagelkörner

Die Hagelkörner prasseln nur so nieder. Video: Jürg Spielmann

Über dem Kanton Bern entluden sich von Montagabend bis Dienstagmorgen fast 4000 Blitze. Dennoch überstand die Region Bern das Unwetter laut der Kantonspolizei Bern weitestgehend unbeschadet: Sie erhielt acht Meldungen zu Unwetterschäden, wie sie am am Dienstagmorgen auf Anfrage mitteilte.

Blitzeinschlag über dem Niesen. Bild: Leserreporter

Die Schadensmeldungen hätten vor allem Gegenstände auf Fahrbahnen oder Wasser in Kellern betroffen. So sei etwa in Hondrich bei Spiez ein Baum auf die Strasse gestürzt. Ein Blitzeinschlag wurde aus Oberbipp gemeldet.

Auch wenn die Temperaturen in der Gewitternacht sanken, ist die Hitzewelle ist noch nicht vorüber: Heute Dienstag werden wieder rund 26 Grad erwartet.