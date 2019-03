Am Schluss machte der Stichentscheid von Ratspräsident Jürg Iseli (SVP, Zwieselberg) den Unterschied aus. Mit 74 zu 73 Stimmen bei 6 Enthaltungen beschloss der Grosse Rat gestern, dass die Berner Fachhochschule an ihre Dozierenden nicht mehr länger Titel wie «Professor» oder «Professorin» vergeben soll – es sei denn, sie erfüllen dieselben akademischen Anforderungen, wie sie für Professoren an Universitäten gelten.