Ex-Studierende schiessen gegen Führungsetage

Die Absicht der 51 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner war es, die Führung der BFH Soziale Arbeit dazu zu bewegen, die Kritikpunkte bei der anstehenden Überarbeitung des Studiengangs zu berücksichtigen respektive zu verbessern.

Sie werfen den Bettel hin

Der Brief zeigte Wirkung. Zwar liess die Studiengangsleitung in einer Stellungnahme nicht alle Kritikpunkte gelten, war jedoch gesprächsbereit. Im Dezember 2018 trafen sich Leitung und Ex-Studierende zu einer ersten Aussprache. Insgesamt fünf Treffen fanden seither zwischen den beiden Parteien statt, das letzte vor wenigen Tagen. Nun setzten die Ex-Studierenden ein neues Schreiben auf – aber dieses Mal an die Medien.

«Trotz der immer lauter werdenden Stimmen scheint sich konkret immer noch nichts an den kritisierten Umständen geändert zu haben», schreiben die anonymen Verfasser. Ihre Gruppe sei deshalb aus dem gemeinsamen Arbeitsprozess mit der Studiengangsleitung ausgestiegen. «Trotz der Bemühungen der Delegation der Studiengangleitung konnte das Vertrauen in die Institution nicht zurückgewonnen werden, und es fehlte auch die Transparenz im Prozess.»

Der Brief platzt mitten in die Vorbereitungen eines gemeinsamen Anlasses. Am 6. Mai wollten sich Studierende, Mitarbeitende des Departements sowie die Verfasser des offenen Briefes zu einer Diskussionsrunde treffen. Petra Benz, Studiengangsleiterin der BFH Soziale Arbeit, sagt, man wolle am Termin dennoch festhalten. «Es ist uns ein zentrales Anliegen, dass die Weiterentwicklung des Studiengangs in einem offenen Prozess verläuft», sagt sie. Bereits habe man in einer umfangreichen Evaluation alle relevanten Anspruchsgruppen befragt, auch Studierende und Ex-Studierende. «Die Zusammenarbeit ist konstruktiv und getragen von gegenseitigem Respekt», sagt Benz.

Studiengang schwächelt

Es ist derweil unumstritten, dass sich etwas ändern muss. Die Soziale Arbeit gehört aktuell zu jenen Studiengängen der Berner Fachhochschule, die nicht besonders gut dastehen. Der Kanton Bern gibt in diesem Bereich für ausserkantonale Studierende mehr Geld aus, als er über Studiengäste von anderen Kantonen einnimmt.