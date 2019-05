Etappensieg für den Detailhandel

Lange Zeit galt die Verlängerung der Ladenöffnungszeiten im Kanton Bern als chancenlos. Nun fasst sich der Berner Regierungsrat ein Herz und nimmt einen Anlauf. Am Freitag hat er eine entsprechende Revision des Handels- und Gewerbegesetzes in die Vernehmlassung geschickt. Diese sieht einerseits vor, die Ladenöffnungszeiten am Samstag um eine Stunde bis 18 Uhr zu verlängern.