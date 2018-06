Erdrutsche im Emmental, Hagel im Gantrischgebiet

Mehrere Gewitterzellen entluden sich am Vorabend über dem Kanton Bern. Die Meteocentrale rief schon am Nachmittag für manche Orte eine Unwetterwarnung aus. Da es wiederum relativ windstill war, zogen die Gewitter kaum weiter. Die Folge: Es gab ortsweise in kurzer Zeit relativ starken Regen.

Betroffen war vor allem das Emmental. Aus der Region Langnau/Zollbrück gingen bei der Kantonspolizei Bern rund 30 Meldungen ein, vor allem wegen überfluteten Kellern. Hier waren die Niederschläge besonders ergiebig. Das Wasser brachte sogar einen Hang ins Rutschen.

Im Gantrischgebiet zog die Gewitterfront am späten Nachmittag vorbei. Hier war vor allem starker Hagel die Folge. Hier Bilder aus Schwarzenburg:

Im Rathaus heute ein totales Nonstop-Gehetze für mich und von zu Hause diese Meldung...

Später zogen die Gewitterzellen weiter in den Berner Jura. Auch hier fielen starke Niederschläge. Durch die Hauptstrasse des Dorfes Villeret floss zeitweise ein kleiner Bach. Für die Autos war die Strecke dennoch befahrbar.

Auch am Abend zogen noch einzelne Gewitterfronten über den Kanton Bern. So sah der Himmel in Herzogenbuchsee mit Blick Richtung Niederbipp um 20 Uhr aus:

