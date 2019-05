EVP: Seit 100 Jahren zwischen den Gräben

Kleine Parteien überleben oft nicht lange. Der LdU, die Autopartei, die Schweizer Demokraten – sie kamen und gingen. Eine aber ist geblieben und feiert am Samstag im Kanton Bern ihr 100-Jahr-Jubiläum: die EVP.

In Bern ist sie so stark wie sonst nirgends in der Schweiz. 2009 hat die Berner die Zürcher EVP als mitgliederstärkste Kantonalpartei abgelöst. In den ersten 40 Jahren der Partei hätte wohl keiner geahnt, dass es jemals so weit kommen könnte. Doch dazu später.