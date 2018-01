EDU Kanton Bern sagt knapp Ja zu «No Billag»

Die EDU des Kantons Bern empfiehlt den Stimmberechtigten, am 4. März an der Urne Ja zu sagen zur No-Billag-Initiative. Die Delegierten fassten die Ja-Parole laut einer Mitteilung der Partei vom Samstag aber nur mit einer knappen Mehrheit.

Einstimmig Ja sagten die Delegierten an ihrer Versammlung zur anderen eidgenössischen Vorlage, welche am 4. März vors Volk kommt: dem Bundesbeschluss über die neue Finanzordnung 2021.

Ein Ja empfiehlt die Eidgenössisch-Demokratische Union des Kantons Bern auch zur Volksinitiative «Für demokratische Mitsprache - Lehrpläne vors Volk!». Nein sagt die EDU zum Kantonsbeitrag an das Tram Bern-Ostermundigen. Bei diesen Geschäften handelt es sich um kantonale Vorlagen. Auch sie gelangen am 4. März an die Urne. (tag/sda)