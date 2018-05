Drohnenpiloten stellen Wildhüter vor ganz neue Probleme

Dichtestress ist heutzutage nicht mehr bloss zu Stosszeiten in der Stadt ein Thema. Sondern auch am Himmel: Über 100 000 Drohnen sind gemäss Schätzungen des Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl) in den letzten Jahren verkauft worden. Was das bedeutet, zeigt ein Blick auf die Bazl-Web­site: Wegen des enormen Informationsbedarfs und personeller Engpässe sei das Bazl nicht mehr in der Lage, generelle Fragen zu Drohnen telefonisch oder per Mail zu beantworten. Dafür hat das Bundesamt seine Website ausgebaut, damit sich Drohnenpiloten auf diesem Weg informieren können.

Eine Drohne ist heute nicht mehr zwingend teuer. Die günstigsten Minidrohnen kosten im Internet nicht einmal hundert Franken. Zwar wird zurzeit über eine Registrierungspflicht auch für kleine Drohnen diskutiert. Aktuell ist eine Drohne aber erst bewilligungspflichtig, wenn sie mehr als 30 Kilogramm wiegt.

Oder wenn man mit einer mehr als 500 Gramm schweren Drohne über eine Menschenmenge fliegt. «All das fördert einen gewissen Wildwuchs bei Hobbypiloten, der vermehrt zu Konflikten führt», sagt Andreas Rubin. Gerade von Mai bis Juli muss der Wildhüter Region Oberland-Thun und rechte Seeregion Wogen glätten, wenn Drohnen brütende Vögel aufschrecken und sich Ornithologen für die Tiere wehren.

Es droht eine Strafe

Zwar machen sowohl das Bazl wie auch der Schweizerische Verband ziviler Drohnen in seinem Verhaltenskodex für Drohnenpiloten darauf aufmerksam, dass Wildtiere nicht gestört werden dürfen. Aber nicht allen Drohnenpiloten ist bewusst, in welchen Situationen sie Tiere stören und an welche Regeln sie sich grundsätzlich beim Drohnenflug halten müssen.

«Mit einer Portion gesundem Menschenverstand weiss jeder selber, was beim Starten und Landen in Ordnung ist.»Andreas Rubin, Wildhüter

«Nichtwissen schützt nicht vor dem Gesetz», sagt Rubin dazu. Verhalten sich Drohnenpiloten falsch, ist das strafbar. Doch in der Realität ist es schwierig, die Flugsünder zu erwischen. «Auch wenn ich eine fehlbare Drohne sehe: Bis ich den dazugehörigen Piloten entdecke, ist er unter Umständen bereits über alle Berge», sagt Rubin. Das gilt gerade dann, wenn der Pilot entgegen dem Gesetz keinen Sichtkontakt zur Drohne hält.

Die Brut könnte sterben

Wenn Vögel beim Brüten gestört werden, kann das für die Tiere verheerend sein: Kühlen die Eier im Nest ab, weil kein Vogel mehr auf ihnen sitzt, sterben die Jungtiere darin. Fliegt das Brutpaar weg, sind die Brut oder die Jungvögel zudem Nesträubern wie Eichelhähern oder Elstern schutzlos ausgeliefert. Durch die Drohnen gestört werden auch Greifvögel wie Milane, Sperber, Habichte oder Falken. Sie setzen sich manchmal zur Wehr, indem sie die Drohnen angreifen.

Bei Gewässern, am Waldrand oder in Landschaften mit Hecken und Bäumen sollten Drohnenpiloten ihre Geräte deshalb besser nicht starten oder landen. In diesen Gebieten nisten von Mai bis Juli Vögel. Es gebe keine Vorschriften, wie weit weg sich ein Drohnenpilot von diesen Zonen weg befinden müsse, sagt Rubin. «Aber mit einer Portion gesundem Menschenverstand weiss jeder selber, was beim Starten und Landen in Ordnung ist.» Ab einer Höhe von 120 Metern stören die Drohnen die Tiere nicht mehr.

Kanton Bern: Nur wenige legale Flugflächen

Schutz der Artenvielfalt

Das Problem wird durch einen weiteren Faktor verschärft: Ideal zum Fliegen von Drohnen wären eigentlich freie Flächen wie etwa die Berner Allmend. Doch auf vielen solchen Flächen im Kanton Bern ist es verboten, Drohnen steigen zu lassen. Sie befinden sich in einer Zone mit Flugverbot, weil ein Flugplatz in der Nähe ist. Auch in Schutzgebieten für Wildtiere sind Drohnen tabu (siehe Karte oben). «Unter dem Strich bleiben nicht mehr viele Orte, an denen Drohnen legal starten dürfen», sagt Rubin.

Sein Gebiet rund um Sigriswil und das Innereriz gehören dazu, ebenso das Emmental und die Gantrisch­region. Auch Rubins Kollegen kennen die Problematik bestens. Diesbezüglich ist der Kanton Bern in der Schweiz ein Gebiet, in dem Drohnenflüge stark eingeschränkt sind.

«Gerade in den Voralpen aber ist die Artenvielfalt der Singvögel relativ gross. Hier sollte man Sorge zu diesen Tieren tragen», erklärt Rubin. Denn in den letzten Jahren hat die Artenvielfalt bei Singvögeln generell drastisch abgenommen. Seien Arten gefährdet, könnten Störungen dazu führen, dass sie gänzlich aus einem Gebiet verschwänden. «Bei Sigriswil hatten wir bis vor einigen Jahren noch Auerhühner», nennt Rubin ein Beispiel. «Seit immer mehr Schneeschuhläufer neben den ausgeschilderten Trails un­terwegs sind, sind sie verschwunden.» (Berner Zeitung)