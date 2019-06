Dreck und Unrat: Bund sperrt Rastplatz in Wileroltigen

Auch damals begann die Saison der Fahrenden damit, dass eine erste Gruppe auf dem Autobahnrastplatz haltmachte. In der Folge liess der Bund die Anlage aus Sicherheitsgründen vorübergehend sperren – und genau das passiert jetzt zum zweiten Mal. Seit Mittwoch ist die Zufahrt wieder dicht, wie das Onlineportal Nau.ch schreibt.

Ärger bei den Passanten

Dabei sind die Fahrenden schon lange da. Seit März standen mehr oder weniger immer Gespanne auf dem Rastplatz, lösten sich die einzelnen Familien mehr oder wenige nahtlos ab. Zu Reibereien kam es kaum. Bis Mitte der Woche: Weil sich der Abfall auftürmte und die Toiletten über Gebühr verschmutzt waren, griff das Bundesamt für Strassen ­(Astra) durch und riegelte die ­Anlage ab.

«Die Situation ist mehr und mehr aus dem Ruder gelaufen», zieht Astra-Sprecher Thomas Rohrbach Bilanz. Am Ende habe das Autobahnpersonal feststellen müssen, dass der Rastplatz nicht mehr mit dem üblichen Aufwand zu reinigen sei.

Mittlerweile sind die Toiletten wieder sauber, aber noch immer geschlossen. Übers Wochenende soll nun auch der Unrat verschwinden. «Wir sind mit den Fahrenden übereingekommen, dass sie selber Ordnung schaffen», fährt Rohrbach fort. Und stellt in Aussicht: Wenn alles nach Plan läuft, steht die Anlage am Montag der Öffentlichkeit wieder im vollen Umfang zur Verfügung.

Dass der Bund mit der Sperrung viele Passanten verärgert hat, weiss Rohrbach. «Die Reaktionen kommen jeweils umgehend», sagt er und zeigt dafür auch Verständnis. Besonders im Blick hat er dabei die Lastwagenfahrer, für die der Rastplatz vor allem gebaut worden ist. Sie müssen ihre Fahr- und Ruhezeiten einhalten und handeln sich bei einer unangekündigten Schliessung nur allzu rasch Probleme ein. Wenn sie eigentlich in Wileroltigen anhalten müssten, dann aber notgedrungen weiterfahren und so zu spät Pause machen, riskieren sie eine Busse.

Nun ein Depot

Ob der Bund dieses Jahr im Umgang mit den Fahrenden etwas gar blauäugig war? Rohrbach mag es nicht von vornherein ausschliessen. Er erinnert nochmals daran, dass das Nebeneinander in den vergangenen Monaten so reibungslos funktioniert hat. Und dass die letzte Saison so ruhig verlaufen ist – nun aber sollen die Zügel wieder angezogen werden.