Zum Skilift und zur Skischule sind es wenige Schritte. Im Viersternhaus ist die Ambiance entspannt. «Willkommen im Hornberg», sagt Hotelier Christian Hoefliger-von Siebenthal. Regelmässig steht er an der Réception. «Das Beste an unserem Hotel sind unsere Gäste», sagt er. Es seien äusserst spannende Menschen, aber niemand sei abgehoben.

Die Gäste verbringen die wertvollsten Tage des Jahres, nämlich ihre Ferien, im Hotel. «Ihre Bedürfnisse stehen ganz im Mittelpunkt», sagt er zu seinem Erfolgsrezept. Er und seine Frau Brigitte würden alles tun, damit sich jeder persönlich angesprochen fühle und sich optimal erholen könne.

Darum trifft man die beiden morgens während des Frühstücks an, wenn sie Gästen Kaffee servieren und Tipps für den Tag geben, oder am Abend, wenn sie Gäste beraten, welchen Wein sie trinken könnten. Brigitte Hoefliger-von Siebenthal kümmert sich neben der Arbeit im Hotel auch um ihre beiden Buben im Alter von 11 und 13 Jahren.

Jung Hoteliers geworden

Der Aargauer mit Schwyzer Wurzeln und die Saanerin lernten sich 1998 an der Hotelfachschule in Luzern kennen. Im Alter von 25 respektive 27 Jahren übernahmen sie 2003 den Familienbetrieb in dritter Generation. Das Hornberg wurde 1936 von Brigittes Grosseltern gegründet: Werner und Helene von Siebenthal eröffneten die Pension Hornberg damals mit 24 Betten. Im Jahr 1970 übernahmen den Betrieb Elisabeth und Peter von Siebenthal-Wild.

Zum Hotel gehören mehrere Chaletgebäude.

Finanziell sind Generationenwechsel oft nicht einfach. Christian Hoefliger-von Siebenthal sagt aber: «Die drei Schwestern von Brigitte hatten einen ganz grossen Anteil daran, dass die Nachfolgeregelung so reibungslos erfolgte. Ansonsten wäre dies nicht möglich gewesen.»