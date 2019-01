Ein normaler Samstag in Bern. Mehrere Hundert Demonstranten ziehen durch die Innenstadt. In den Gassen werden Petarden und Feuerwerk gezündet, später schlagen Vermummte auf Medienschaffende ein und fackeln beim Bahnhof Holzbretter ab. Dutzende Polizisten halten die Menge in Schach, bis sich der Umzug auflöst. Dann wischt die Feuerwehr alle Spuren weg. Der Rauch bleibt – in der Bundesstadt riechts nach Strassenkampf. Kaum jemand kann sich erinnern, worum es beim Aufmarsch genau gegangen ist.