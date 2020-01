Die Wohnungsmieten im Kanton Bern sinken

Wer im Kanton Bern aktuell eine Mietwohnung sucht, hat die Qual der Wahl – es sei denn, er sucht eine Bleibe in der Stadt Bern oder im Berner Oberland. Laut dem neusten Monitoring der Immobilienberatungsfirma Wüest & Partner liegt in diesen beiden Regionen die Leerwohnungsziffer unterhalb von fünf Prozent. Im Emmental, im Seeland, im Berner Jura und im Aaretal ist das Angebot hingegen deutlich grösser. Dort bewegt sich die Leerwohnungsquote zwischen 6 und 10 Prozent. Am einfachsten eine Wohnung zu finden, ist es in der Region Oberaargau, wo aktuell jede neunte Wohnung leer steht.