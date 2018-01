Die SVP-Regierungsräte fehlen im kantonalen No-Billag-Komitee

Es sind prominente Namen, die sich im Kanton Bern für ein Nein zur No-Billag-Initiative engagieren: Etwa Schauspielerin Heidi Maria Glössner, Regisseurin Livia Anne Richard, YB-Sportchef Christoph Spycher, Unternehmer Peter Stämpfli oder die ­Musiker Peter Reber und Marc A. Trauffer setzen sich im kantonalen Komitee «Nein zum Sendeschluss» für einen Erhalt der SRG ein.

Und selbstverständlich jede Menge Politiker. Von den sieben Berner Regierungsräten glänzen aber zwei mit Abwesenheit: Die SVPler Pierre Alain Schnegg und Christoph Neuhaus sind nicht mit von der Partie – obschon sie sich noch vor wenigen Wochen öffentlich gegen die Initiative ausgesprochen haben.

Das war jedoch vor der Delegiertenversammlung der kantonalen SVP von letzter Woche, als sich die Basis deutlich für die Abschaffung der SRG-Gebühren aussprach. Da liegt der Verdacht nahe, dass Schnegg und Neuhaus so kurz vor den Regierungsrats­wahlen vom 25. März kalte Füsse gekriegt haben.

Schliesslich sind sie auf die Gunst der SVP-Stammwählerschaft angewiesen. Und diese dürfte es nicht gerne sehen, wenn ihre Vertreter in der Berner Regierung in eine komplett andere Richtung politisieren.

Regierungsrat Neuhaus bestreitet selbstverständlich diese Darstellung. Er engagiere sich nicht im Komitee, da er davon ausgehe, dass die Initiative sowieso abgelehnt werde. «Wenn mich aber jemand fragt, dann sage ich ihm auch, dass ich für die SRG bin», so der bernische Justiz-, Gemeinden- und Kirchendirektor.

Engagement auf Französisch

Und Schnegg? Er war gestern für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Gundekar Giebel, Kommunikationschef der Gesundheits- und Fürsorgedirektion, lieferte aber eine bessere Erklärung als Neuhaus.

Schnegg sei Mitglied im «Comité régional non à No Billag». «Als welscher Regierungsrat engagiert sich Herr Schnegg in einem frankofonen Komitee und nicht im deutschschweizerischen», so Giebel. Unbeantwortet liess er aber die ­Frage, weshalb sich der Gesundheitsdirektor nicht in beiden Komitees starkmacht.

Ganz ohne SVP-Mitglieder muss aber auch «Nein zum Sendeschluss» nicht auskommen. Jolanda Brunner, SVP-Gemeindepräsidentin von Spiez, weibelt im deutschsprachigen Kantonsteil für ein Nein. (mab)