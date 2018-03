Die SVP feierte ihr 100-jähriges Bestehen

«100 Jahre SVP Kanton Bern» – unter diesem Motto wurde am Samstag in Schüpfen gefeiert. Die beiden SVP-Bundesräte Ueli Maurer und Guy Parmelin hielten eine Rede, eine Kavallerie-Bereitermusik spielte auf, eine Steelband sorgte für Stimmung und Satiriker Andreas Thiel für Unterhaltung. Unter den anwesenden Gästen befand sich auch Alt-Bundesrat Christoph Blocher.

Die Berner SVP sieht den Ursprung ihrer Partei in der legendär gewordenen Minger-Rede: Rudolf Minger regte am 24. November 1917 im Berner Bierhübeli die Gründung einer neuen Partei an, einer Partei der Bauern und des Landvolks.

Ein Jahr nach der Bierhübeli-Rede kam es tatsächlich zur Gründung der bernischen Bauern- und Bürgerpartei, die später zur Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB) wurde.

Diese wiederum war die Vorläuferin der heutigen bernischen SVP. Auch die Schweizerische Volkspartei sieht einen Teil ihrer Wurzeln bei der Berner BGB und in der Bierhübeli-Rede. (chh/sda)