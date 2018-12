Die Kosten in der Sozialhilfe steigen weiter an

469 Millionen Franken bezahlten der Kanton Bern und die Gemeinden 2017 an Menschen, die Sozialhilfe beziehen. Das sind 2,2 Prozent beziehungsweise rund 10 Millionen Franken mehr als im Vorjahr. Somit steigen die Kosten in der Sozialhilfe weiterhin leicht an. Das zeigen die Ergebnisse der Sozialhilferechnung der Gemeinden und die Sozialhilfestatistik des Bundes. Diese Angaben hat die kantonale Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) in einem Bericht zusammengefasst und am Dienstag veröffentlicht.