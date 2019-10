Die FDP verteidigt ihr Vorgehen

Der SVP wäre eine stille Wahl lieber gewesen, sagt Salzmann. «Das hätte dem Kanton Bern und den Gemeinden einiges an Aufwand erspart.» Es habe sich jedoch relativ schnell abgezeichnet, dass Hans Stöckli und Regula Rytz beide wieder antreten. Dementsprechend sei klar gewesen, dass auch die Bürgerlichen zwei Kandidaten ins Rennen schicken würden.

Würde Beatrice Simon in den Ständerat gewählt, würden die Linken den frei werdenden Sitz in der Berner Regierung angreifen. Angesichts dessen sind sich die Bürgerlichen einig: Beatrice Simon muss im Regierungsrat bleiben und dort die bürgerliche Mehrheit sichern. Das sei auch der BDP bewusst gewesen, die sich dementsprechend entschieden habe, so Salzmann. «Sie hat uns das so kommuniziert und auf ein zweites Treffen der bürgerlichen Parteien am Dienstagmorgen verzichtet.»

Es sei ihm zeitlich nicht möglich gewesen, am zweiten Treffen teilzunehmen, sagt BDP-Präsident Jan Gnägi. Ohnehin sei bereits entschieden gewesen, dass man beim zweiten Wahlgang nicht mehr antrete. «Es braucht Beatrice Simon für eine solide bürgerliche Mehrheit im Regierungsrat», sagt Gnägi. Was das Vorgehen der FDP nach dem ersten Wahlgang betrifft, wolle er einen Schlussstrich ziehen: Wie sich die FDP verhalten habe, sei zwar nicht wünschenswert, das Communiqué eher unüblich, jedoch bringe es nichts mehr, weiter darüber zu diskutieren.

In den kommenden Tagen wird sich zeigen, welche Parteien das bürgerliche Zweierticket unterstützen werden.