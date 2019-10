Die Debatte läuft – stimmen Sie weiter ab

Für ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl in der Region Bern hatte am Montag schon Co-Präsident Hannes Treier geworben. Er ist in Muri zu Hause, vertritt damit bei «Bern neu gründen» ebenfalls die Gemeinden aus dem Agglogürtel rund um die Stadt. Dass daraus irgendwann ein fusioniertes Grossbern herauswachse, sei sehr wohl denkbar, führte er im Interview mit der BZ aus, aber: Das heisse nicht, dass Bern einfach alle schlucken werde. Ihm schwebe vielmehr – Treier betonte es mit Nachdruck – ein Best-of aus den beteiligten Gemeinden vor. Mit tiefen Steuern wie in Muri, einer schlanken Verwaltung wie in Köniz und einem breiten Kultur- und Freizeitangebot wie in der Stadt Bern.

Diese Worte hätten ein durchwegs positives Echo ausgelöst, fasst Cappis die Reaktionen auf das Interview zusammen. Nun warte er gespannt darauf, wie die breite Bevölkerung ein engeres Zusammenrücken in der Region Bern sehe – genau: Ebenfalls am Montag hatte die BZ Sie, liebe Leserin, lieber Leser, dazu aufgerufen, sich zur Idee eines fusionierten Grossbern aus zwölf Gemeinden zu äussern (siehe Grafik).

Der Stimmungstest läuft weiter – wie stehen Sie dazu?

Nach wie vor können Sie hier Ihre Meinung kundtun. Denken Sie, dass sich die Stadt Bern mit den umliegenden elf Gemeinden zusammenschliessen soll? Oder macht die Fusion von Bern mit Ostermundigen Sinn? Stimmen Sie weiter ab, damit das Bild möglichst aussagekräftig wird. Wir freuen uns auf Ihr Votum.