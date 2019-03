Der kriminelle Bluffer und seine naiven Freunde

Von einigen seiner Freunde durfte er allerdings nicht wirklich Hilfe erwarten in den letzten Jahren. Schliesslich sind genau sie es, die er in den letzten Jahren ins Schlamassel zog und letztlich um ihr Geld brachte. Die meisten Opfer stammen aus dem Umfeld eines Volleyballclubs, in dem der Beschuldigte bis heute aktiv ist. Aber auch Familienmitglieder blieben nicht verschont.

Geld verprasst

Seit Montag steht der 33-jährige Mann vor dem Berner Wirtschaftsstrafgericht. Er muss sich wegen gewerbsmässigen Betrugs, Veruntreuung und Urkundenfälschung verantworten. Er ist geständig. Das Urteil wird am Freitag verkündet. Im Zeitraum zwischen 2012 und 2016 verwaltete er laut Anklage für acht verschiedene Personen deren Vermögen oder Teile davon.

Im krassesten Fall kümmerte er sich um 500'000 Franken einer Frau, die er in einem Volleyballcamp kennengelernt hatte. Die anderen Geschädigten vertrauten ihm jeweils zwischen 10'000 und 60'000 Franken an. Am Ende blieb fast nichts mehr davon übrig.

Zudem beantragte der Angeklagte bei einem Kreditinstitut zwei Darlehen in der Höhe von total rund 650'00 Franken. Einmal tat er dies im Namen seines Vaters, einmal im Namen eines Bekannten. Und schliesslich liess er sich auch noch die Vollmacht für das Konto seiner Grossmutter geben und zweigte so mindestens 21000 Franken ab. Insgesamt beträgt die Deliktsumme eine Dreiviertel Million Franken.

Kriminelle Energie

Gegenüber seinen Freunden habe er sich immer sympathisch und überzeugend gegeben, sagte Staatsanwalt Rolf Rüdisser am Dienstag. «Er sagte, er sei Treuhänder, bluffte mit seinem Einkommen und gab an, dass er sich intensiv mit der Börse befasst.» Er habe den Geschädigten versprochen, das Geld zu besseren Konditionen anzulegen, als sie Banken bieten könnten. «Er hat seinen Freunden solange den Honig um den Mund geschmiert, bis sie die Verträge unterzeichneten.»