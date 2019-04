Der grosse Umbruch

Warum nicht? Eine erste Analyse habe ergeben, dass die Niederlage sehr knapp ausgefallen sei, so Röthlisberger. «Nur wenige Punkte fehlten für den Zuschlag in mehreren Regionen.» Wie die Caritas will die HAF die Resultate nun genau prüfen und rechtliche Schritte in Erwägung ziehen. Ob die Heilsarmee den mühsamen Gang durch die Instanzen antritt und versuchen wird, sich einen Zuschlag zu erstreiten, ist völlig offen.

Röthlisberger erinnert an die Rolle, die seine Organisation vor nicht langer Zeit übernahm. «Als sich die jüngste Flüchtlingskrise 2015 akzentuierte, stand der Kanton vor einer humanitären Katastrophe.» Überall habe die Verwaltung verzweifelt nach Plätzen gesucht. Das System sei an seine Grenzen gestossen. «Aber die Heilsarmee ist marschiert.» Man habe Kirchenräume zur Verfügung gestellt, kurzfristig Zentren in Betrieb genommen. Lohn gibt es dafür nun keinen. Röthlisberger: «Darum schmerzt es umso mehr.» Die HAF steht vor einer Zäsur. «Uns bleibt nur ein kleiner Auftrag», so Röthlisberger. «Wir werden Leute entlassen müssen.»

Vor dem Nichts

Bitter ist der Entscheid auch für den Verein Asyl Biel & Region (ABR). Die Organisation ist seit 30 Jahren lokal verankert, stemmt aktuell mit rund 100 Mitarbeitenden Unterbringung, Betreuung und Integration von 1500 Personen. Aufgaben, die ihr nun entzogen werden. ABR bewarb sich lediglich um die Asylregion Berner Jura und Seeland – nach dem Entscheid steht der Verein vor dem Nichts.

ABR-Geschäftsführer Philipp Rentsch ist schwer enttäuscht: «Wir verfügen nur über begrenzte Mittel und haben keine PR-Maschinerie, die für uns grosse Konzepte schreibt.» Entsprechend belastend sei der Vergabeprozess gewesen. «Unsere Leute sind allesamt stark ins Tagesgeschäft mit den Asylsuchenden eingebunden, und trotzdem haben wir sehr viel in die Bewerbung investiert.» Er ist überzeugt, dass man mit bescheidenen Mitteln eine gute Eingabe gemacht hat. Nur, ABR war chancenlos. «Für mich ist es schwer nachvollziehbar, dass unsere Bewerbung im Vergleich zu den anderen derart stark abfallen soll.»