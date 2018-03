Der Sozi, den die Unternehmer lieben

Vor dem Spiegel

Eine Idee, wie er sich mit dem goldgerahmten Spiegel im Regierungsratszimmer inszenieren könnte? Christoph Ammann steht vor dem Rathaus, zieht an seinem Zigarillo und macht grosse Augen. Nein, er habe sich nichts überlegt. Aber spontan entscheide er sowieso am besten.



Wenig später betritt Ammann das Regierungsratszimmer und blättert kurz in den Bildvorschlägen, welche die Fotografen zusammengestellt haben. Öffnet ein Fenster, möchte die Aussenwelt via Spiegel nach Innen holen – doch diese Idee hatte bereits eine andere Kandidatin. Ammann blickt auf das Pult des Regierungspräsidenten, auf dem eine kleine Glocke steht. An dieses könnte er sich anlehnen, findet er, denn dort möchte er hin: Wenn er wiedergewählt wird, wird Ammann voraussichtlich 2019 Regierungspräsident. Locker lehnt er sich ans Pult, klemmt einen roten Ordner mit Ratsunterlagen unter den Arm und lächelt in den Spiegel. (sar)