Vollzählig sass die Berner Kantonsregierung am Dienstag schön aufgereiht am langen Tisch in der Säulenhalle des Berner Rathauses. Links die Frauen, rechts die Männer. 2005 sei die Gesamtregierung letztmals komplett aufgetreten, untermalte Regierungspräsident Christoph Neuhaus (SVP) stolz die Bedeutung des Auftritts. Der gewichtige Anlass: Der Berner Regierungsrat präsentierte seine Zukunftsstrategie «Engagement 2030».