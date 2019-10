Also er, er habe wirklich nichts gewusst, sagt Hans Stöckli am Dienstagmittag kurz nach 12 Uhr im Kommissionszimmer 286 im Bundeshaus. Und man ist geneigt, ihm zu glauben. Schliesslich fragte er wenige Minuten vorher in die Runde: «Hat Beatrice Simon sich nun entschieden? Kommt sie in den Nationalrat?» «Nein», antwortete ein Journalist etwas verdutzt. «Ah, nicht einmal in den Nationalrat», stellte Stöckli fest. Und ein bisschen später: «Das ist heavy. Das muss man sich mal vorstellen.»