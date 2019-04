Der Grosse Rat soll Klima-Geschäfte prioritär behandeln

Das Berner Kantonsparlament soll in Zukunft Geschäfte, die einen Bezug zum Klimawandel haben, prioritär behandeln. Die grossrätliche Bau-, Verkehrs- und Raumplanungskommission (BaK) hat eine entsprechende Klimaerklärung zuhanden des Parlaments verabschiedet. Der Grosse Rat wird in der kommenden Sommersession darüber befinden, wie er am Montag mitteilte. Mit der von der BaK ausgearbeiteten Klimaerklärung soll das Kantonsparlament zum Ausdruck bringen, dass es seine Mitverantwortung in der Klimapolitik anerkennt.