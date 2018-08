Der Borkenkäferjäger

Als Andreas Gfeller doch noch auf seine Feinde trifft, handelt er nicht so, wie es anzunehmen ­wäre: Er hat keine bösen Worte für sie übrig, keine Flüche. Will sie auch nicht sofort unschädlich machen. Das werden andere für ihn übernehmen. Sein Blick wandert über den Baumstamm hinweg. «Ich weiss auch nicht, weshalb der noch hier liegt», seufzt Gfeller. Die Fichte, halb auf einer Alpweide, halb im Wald, war schon von weitem gut sichtbar. Umgeworfen wurde sie vermutlich bei einem der beiden grossen Winterstürme im ­Januar, Evi und Burglind.

Mit einem Sackmesser bohrt Gfeller in der Rinde. Alle paar Zentimeter weist sie ein kleines, zwei bis drei Millimeter grosses Loch auf. Was das bedeutet, weiss der Mann mit dem wettergegerbten Gesicht längst. Er löst ein grosses Stück Rinde ab. Dann kommen sie zum Vorschein.

Ips typographus. So heissen die kleinen Käfer, die Gfeller jagt. Im Volksmund sind sie besser als Buchdrucker bekannt. Sie gelten als eine der gefährlichsten Arten der Borkenkäfer. Die Tiere können ganze Waldstücke zerstören. Das haben in der Schweiz die ­Jahre nach dem Sturm Lothar von 1999 letztmals gezeigt. ­Befürchtungen gab es auch dieses Jahr. Wie Lothar haben auch Evi und Burglind grosse Wald­schäden hinterlassen. Und der Sommer war bisher trocken und heiss. Ideale Voraussetzungen für den Ips typographus.

Der Buchdrucker wird rund 5 Millimeter gross. Foto: Raphael Moser.

Erfahrungen aus Lothar

Losgeschickt wurde Gfeller vom Revierförster. Der hat aus der Ferne eine Ansammlung von verdächtigen Fichten entdeckt. Rötlich-gelbe Nadeln anstelle von grünen. Vor zwei Stunden ist Gfeller mit seinem Subaru in ­Boltigen losgefahren. Auf dem Waldweg stoppt der sogenannte Käfervogt das Auto plötzlich und zeigt an den Gegenhang. Dort, oberhalb der Felswand, sieht man ebenfalls rötliche Kronen. «Auch diese Bäume könnten vom ­Borkenkäfer befallen sein.» Da die Tiere den Wasserfluss im Baum unterbrächen und ihn so zum Absterben brächten, könne es zu dieser Verfärbung kommen, sagt Gfeller. Dann fährt er weiter.

Am Vortag hat er mit dem Feldstecher die vom Förster angegebene Stelle abgesucht. Die Bäume hat er gesehen. Krank ja, aber Borkenkäfer?, fragt sich Gfeller. Sicher ist weder er noch der ­Förster. Das kann nur vor Ort ­beurteilt werden.

Der 63-Jährige kennt die Buchdrucker in- und auswendig. Er weiss, was sie mögen, wie sie funktionieren und vor allem: wie sie zu finden sind. Schon nach dem Sturm Lothar hat er die ­Simmentaler Wälder nach den Tieren abgesucht. «Damals war die Population riesig. Einzelne Fichten waren so stark befallen, dass man das Ohr an den Stamm halten konnte und die Käfer beim Fressen hörte.»

Wie in einem Horrorfilm

Die Saison der Borkenkäfer beginnt, wenn die Tage im Frühling länger und wärmer werden. Dann schwärmen die 5 Millimeter ­langen Tiere aus, sie verlassen ­ihre Winterquartiere im Boden oder in bereits befallenen Bäumen. Die Männchen suchen nach ­geschwächten Fichten, wo sie sich fortpflanzen können. Ein ­gesunder Baum kann einen Befall normalerweise mit Harz abwehren. Kranke oder abgestorbene Fichten – etwa nach einem Sturm – hingegen nicht.

Die Männchen bohren sich im oberen Drittel des Baums durch die Rinde und bauen darin ein Liebesnest, eine sogenannte Rammelkammer. Dann locken sie die Weibchen an. Nach der Paarung legen diese Eier, es schlüpfen Larven, später werden sie zu Jungtieren. Ein sprung­haftes Vermehren wie in einem Horrorfilm beginnt. Aus einer grossen Fichte können 20 000 neue Käfer ausschwärmen.

Um das zu verhindern, werden befallene Bäume gefällt und mit einer Fräsmaschine entrindet. So werden sowohl die Rinde als auch die darin lebenden Käfer und Larven zerstört, der Baum ­allein ist für Buchdrucker nicht mehr interessant. Je früher das geschieht, desto besser.

Spuren im Spinnennetz

Andreas Gfeller hat sein Auto mittlerweile abgestellt. Mit ­sicherem Schritt stapft er querfeldein durch den Wald, eine ­Karte mit der markierten Stelle in der Hand. Immer wieder richtet er den Blick nach oben – und unten. Da die Nadeln erst in einem fortgeschrittenen ­Sta­dium rötlich werden, muss Gfeller häufig auf andere Spuren achten. Er untersucht die Vegetation bei jedem Baum, kontrolliert Rindenstücke. «Spinnennetze sind auch gut», sagt er. Gut, um zu erkennen, ob Borkenkäfer in einer Fichte hausen.

Beim Eindringen in einen Baum erzeugen die Tiere Bohrmehl, das sich am Boden, an der Rinde oder eben auf Spinnweben ansammelt. ­Genau danach sucht Gfeller. «Wenn man das seriös machen will, muss man jeden Stamm einzeln absuchen.» Ein Indiz ist auch der Geruch. Wenn Bäume von Borkenkäfern befallen werden, sondern sie Harz ab. «Mittlerweile rieche ich es, wenn die Fichten bluten.» Je nach Windrichtung und Witterung in einem Umkreis von bis zu 20 Metern.

Charakteristische Spuren in der Rinde: Das Buchdrucker-Weibchen gräbt den Muttergang, die Larven fressen sich von dort aus weiter. Foto: Raphael Moser.

Eigentlich wäre Gfeller seit diesem Jahr pensioniert. Jahrzehntelang hat er als Forstwart beim Kanton gearbeitet, dann wechselte er 2005 wegen einer Reorganisation in den Strassenunterhalt. Wenn der 63-Jährige davon erzählt, wird er ernst. «Die Arbeit als Forstwart hat mir gepasst.» Jene im Strassenunterhalt war eher eine Notlösung, auch wenn er das so nicht sagt. Der Wald jedenfalls liege ihm ­immer noch am Herzen. Deshalb habe er zugesagt, als der Revierförster jemanden mit Erfahrung im Kampf gegen den Borkenkäfer gesucht hat.

Der Feldzug gegen den Buchdrucker verläuft dieses Jahr im Berner Oberland trotz idealer ­Voraussetzungen für eine Vermehrung bisher jedoch eher gemächlich (siehe Kasten). Befallen seien im Simmental nur einzelne Bäume, was nicht weiter schlimm sei. Der Hauptgrund sei wohl, dass im Gegensatz zu den Jahren nach Lothar heuer der grösste Teil der Sturmschäden innert nützlicher Frist habe beseitigt werden können, glaubt Andreas Gfeller. Damit sei die grösste ­Gefahr für eine Massenausbreitung gebannt worden.

«Das ist halt die Natur»

Ob das aber der einzige Grund ist, das weiss der Käfervogt nicht so genau. «Das ist halt die Natur.» So oder so sei es nicht immer ganz einfach mit den Buchdruckern. «Ich versuche zwar, ihre Vor­lieben zu kennen. Aber manchmal komme ich auch zu einem Baum, der eigentlich gefährdet ist, und die Käfer haben sich stattdessen in einem gesund aus­sehenden nebenan eingenistet», sagt Gfeller.

So ähnlich ist es auch an diesem Tag. Der Verdacht des Revierförsters jedenfalls bestätigt sich nicht. Gfeller hat den Punkt auf der Karte erreicht, steht neben einer der kranken Fichten, die in die Höhe ragen. Sie haben zwar weniger Nadeln als andere Bäume und sind leicht verfärbt. Bohrmehl jedoch ist keines zu sehen. «Borkenkäfer hat es hier keine», sagt er. Ob das in zwei Wochen noch so sein wird, weiss er nicht. «Manchmal geht es unglaublich schnell.» Um für heute sicher zu gehen, sucht Gfeller auch noch die umliegenden Bäume ab. Nichts. Der Käfervogt bläst zum Rückzug.

Manche Bäume ärgern ihn

Dann aber kommt es doch noch zum Showdown zwischen Borkenkäfer und Andreas Gfeller. Die umgestürzte Fichte vom ­Anfang, die halb auf die Alpweide hinausragt, hat er zufällig auf dem Rückweg entdeckt. Der Baum ­ärgert ihn. Bei stehenden Fichten sei ein Befall für Wald­besitzer teilweise schwierig zu sehen. Sturmbäume hingegen, das wisse man, müssten zwingend entrindet werden. Bei dieser Fichte jedoch ist nichts geschehen. Stattdessen ist sie nun ein Brutnest für Borkenkäfer.

Gfeller zückt sein GPS-Gerät, trägt die Koordinaten ein. Misst den Baumdurchmesser, notiert ihn auf einem Blatt Papier. Beides wird er später dem Revierförster übergeben. Dieser kontaktiert anschliessend den Waldbesitzer und bespricht das weitere Vor­gehen.

Es tue schon weh, wenn man Bäume oder ganze Waldstücke absterben sehe, sagt Gfeller. ­Wütend auf die Buchdrucker sei er deswegen nicht. Schliesslich gehörten auch sie zur Natur. Böse Worte oder einzelne Käfer nach dem Fund zu töten, würde denn auch nichts nützen. Zu gross ist deren Zahl.

Das Stück Rinde, das er vom Baum abgetrennt hat, wirft er einfach weg. Die Käfer und Larven, die auf der Fichte umherkrabbeln, lässt er in Ruhe. Gfellers Arbeit ist getan. So lange jedenfalls, bis der Revierförster ihn das nächste Mal losschickt.

(Berner Zeitung)