Der Berner Olympiaturbo ist zum Warten verdammt

Die Hände sind in ständiger ­Bewegung, der Schalk in den ­Augen ist unübersehbar, die Energie des 66-Jährigen gut spürbar. Hans Stöckli sitzt in einem bequemen Sessel neben dem Ständeratszimmer des Bundeshauses. Die Sommersession ist in vollem Gang. Auf dem Bildschirm sind seine Ständeratskollegen beim Debattieren zu sehen. Eigentlich wäre Stöckli jetzt auch dort. Doch er muss Prioritäten setzen. Und wenn ihn ein Journalist darum bittet, über die Olympischen Winterspiele 2026 in der Schweiz zu sprechen, ist schnell klar, was Vorrang hat.

Denn für den Berner SP-Ständerat sind es entscheidende Tage. Er ist Vizepräsident des Bewerbungskomitees von Olympia 2026 und weibelt an allen Fronten für die Spiele – und irritiert damit den einen oder anderen Genossen. Denn die SP ist grösstenteils gegen Olympia im eigenen Land.

«Sagen die Kandersteger Ja, hätten wir den Achtelfinal ­gewonnen.»Hans Stöckli

In ein paar Tagen schon finden der Achtel- und Viertelfinal statt, wie Stöckli es nennt. Auf dem Spielfeld: Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Kandersteg und des Kantons Wallis. Die Oberländer befinden morgen Abend an der Gemeindeversammlung über 1,2 Millionen Franken für Olympiaanlagen im Dorf. «Sagen die Kandersteger Ja, hätten wir den Achtelfinal ­gewonnen», sagt Stöckli dazu.

Weitaus bedeutender ist für Stöckli und das Grossprojekt ­jedoch die Abstimmung vom Sonntag im Wallis. Die Stimm­berechtigten entscheiden über einen 100-Millionen-Kredit und damit auch darüber, ob ihr Kanton Gastgeber der Spiele werden soll oder nicht. Wegen dieses Viertelfinals verzichtet Stöckli gar auf den traditionellen 100-Kilometer-Lauf in seiner Stadt Biel am Tag vorher. «Trainiert dafür habe ich aber trotzdem, das schadet ja nicht.»

Das PR-Material ist parat

Bei einem Nein im Wallis wären Stöckli und das Bewerbungskomitee gescheitert, die Heim-Spiele wären vom Tisch. Aber ­darüber mag der Enthusiast nicht sprechen. Viel lieber zeigt er auf die drei Mappen vor sich auf dem Tisch. Dort drin ist viel Papier. Man könnte sagen: PR-Munition.

«Sagt das Wallis ja, gehts los. Ich würde die letzte Woche der Sommersession für viele Gespräche nutzen.» Dies mit dem Ziel, möglichst viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier in die Ja-Spur zu bringen. Im Ständerat ist die Abstimmung über den ­1-Milliarden-Kredit des Bundes für Sion 2026 in der Herbstsession vorgesehen. «Diese Abstimmung wäre der erste Satz des Halbfinals für uns», so Stöckli. Danach müsste noch der Nationalrat ­seinen Segen geben.

Final gegen Schweden?

Eigentlich hätte Stöckli unter der Bundeshauskuppel gerne schon zu Beginn der laufenden Session die Olympiakampagne beworben, die Lobbymaschine angeworfen. Doch es hilft alles nichts: Die Walliser geben im Moment den Takt vor. Deshalb muss sich Stöckli mit Vorbereitungen ­begnügen.

«Sagt das Wallis ja, gehts los. Ich würde die letzte Woche der Sommersession für viele Gespräche nutzen.»Hans Stöckli

Bei einer Walliser ­Zustimmung tagt nächste Woche die Finanzkommission des Ständerats und verabschiedet ihren Mitbericht zum Bundeskredit für Sion 2026. Und es gilt einen Infoanlass zu organisieren für sämtliche Mitglieder des National- und Ständerats. Auch dieser würde nächste Woche stattfinden. Wichtig auch: Die ständerätliche Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) entscheidet noch vor den Sommerferien über ihre Haltung zum Bundeskredit. «Die WBK-Mitglieder wollen wir in geeigneter Form ­informieren», sagt Stöckli.

Plötzlich schaut der Berner Ständerat auf den Bildschirm, springt erschrocken auf und sagt: «Ui, ich muss kurz abstimmen gehen.» Er rennt in den Ständeratssaal und ist Minuten später wieder zurück. «Es hat gerade noch gereicht.»

Sollten Stöckli und seine Mitstreiter auch den Halbfinal im Parlament gewinnen, wäre das IOC am Zug. Zuerst müsste das Internationale Olympische Komitee im Oktober entscheiden, ob Sion überhaupt zur Kandidatur eingeladen wird. Laut Stöckli eine Formsache.

Erst im September des nächsten Jahres wäre dann der Final anberaumt. Wohl gegen einen anderen europäischen Austragungsort. Vielleicht wäre es einer aus Italien. Nach der schmerzhaften Niederlage der Kandidatur Sion 2006 gegen Turin würde man den Schweizern diesmal lieber einen anderen Gegner wünschen. Stöckli tippt auf Schweden mit der Hauptstadt Stockholm.

Viele Anfeindungen

Bei aller Begeisterung, die er für Olympia aufzubringen fähig ist, einmal wird Stöckli im Gespräch doch nachdenklich: Dann nämlich, wenn es um die Anfeindungen geht, die er als Bewerber der Spiele erlebt. «‹Dumm und dämlich› ist nicht das Übelste, was im kritischen Teil der E-Mails, SMS und Briefe steht, die ich erhalte.» Vielfach seien die Mitteilungen anonym. «Ich habe Mühe, mich an diesen Stil zu gewöhnen, und verstehe es nicht.»

«‹Dumm und ­dämlich› ist nicht das Übelste, was im kritischen Teil der E-Mails, SMS und Briefe steht, die ich erhalte.»Hans Stöckli

Doch es gelingt rasch, die Sorgenfalten aus Stöcklis Gesicht zu vertreiben. Man muss mit ihm nur über die Tissot-Arena in Biel reden. «Ich bin einer der Väter», sagt er. Dort will er sich für diesen Artikel fotografieren lassen. «Die Arena ist Teil meines Vermächtnisses als Stadtpräsident von Biel.» Und das Stadion wäre Austragungsort des olympischen Frauen-Eishockeyturniers. «Das wäre doch eine schöne Geschichte», sagt Stöckli. Die Hände sind wieder in Bewegung.

BundesBern: In einer losen Serie ­berichten wir im Rahmen der Sessionen des nationalen Parlaments über Berner Stände- und Nationalräte und -rätinnen, die jeweils besonders im Fokus stehen. (Berner Zeitung)