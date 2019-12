Den Linken stösst das Steuergesetz sauer auf

Ein Referendum kündigte SP-Co-Präsident und Grossrat Ueli Egger (Hünibach) zwar nicht explizit an. Doch er machte deutlich, dass seine Partei nicht zufrieden ist mit dem Steuergesetz, das der Grosse Rat am Montag nach langer Debatte in erster Lesung abgesegnet hatte. Fast den ganzen Donnerstag und den Montagnachmittag befasste sich das Parlament mit der Vorlage. Darin geht es primär darum, wie der Kanton Bern die Steuerreform des Bundes umsetzen will.