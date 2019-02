Der frisch gebackene Sternekoch Lukas Kiener freut sich über die Auszeichnung: «Ich bin sprachlos.» Video: Claudia Salzmann

Den Stern verloren hat hingegen das Restaurant Leonard’s im Le Grand Bellevue in Gstaad. Mit gutem Grund: Dort gab es einen Wechsel in der Küche: Urs Gschwend kocht nun in Bern im Clé de Berne, im Leonard’s ist Marcus G. Lindner Küchenchef. Und in Worb gibt es keine Sterneküche mehr.

Von Pneukauf zu Gourmetessen

Nicht immer ging es im Guide Michelin nur um Essen: Wo kann ich mein Auto reparieren lassen? Wo gibt es Benzin? Und wo einen Reifenhändler? Solche Informationen verbreitete der Guide Michelin in seinen Anfängen um 1900, um die Kundschaft zu motivieren, ihre Reifen abfahren. Heute ist der Gastroführer in 30 Ländern vertreten, auch in der Schweiz zählt er nebst dem Gault Millau (GM) aus dem Hause Ringier zu den beiden renommiertesten.

Für Rolf Fuchs vom Restaurant Panorama in Steffisburg, der seinen Stern dieses Jahr bestätigen konnte und auch 16 «Gault Millau»-Punkte inne hat, sind beide Bewertungen wichtig, aber: «Einen Stern zu bekommen, ist natürlich der Ritterschlag», sagt Fuchs. Dies aus dem Grund, weil er rarer sei und die Bewertung transparenter.

Dass Restaurants bezahlen würden, um in solchen Führern vorzukommen, tut er als Gerücht ab. «Das ist Blödsinn, eine solche Praxis ist mir noch nicht begegnet.» So sieht es auch Fabian Raffeiner vom Meridiano in Bern. «Die Tester geben sich entweder gar nicht zu erkennen oder erst nach Begleichen der Rechnung.»