«Das ist politisch völlig unsensibel»

Der auf 2 Millionen Franken gewachsene Lohn von Suzanne Thoma, CEO des Energiekonzerns BKW, ist in Bern so etwas wie der Aufreger der Woche. Grossrätinnen und Grossräte von links bis rechts forderten, etwa in dieser Zeitung, die Kantonsregierung müsse in der Salärsache bei der BKW vorstellig werden, immerhin sei der Kanton Bern BKW-Hauptaktionär.