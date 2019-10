Das Verglühen der BDP

Kaum ein Naturschauspiel ist romantischer als eine Sternschnuppe. Ihr glühender Schweif leuchtet am Nachthimmel auf – und wer sie sieht, darf sich etwas wünschen. Wie eine Sternschnuppe mutet auch die BDP an: 2008 hat sie sich aus der SVP losgelöst. Als sie das politische Parkett betrat, leuchtete sie hell auf. Und nun ereilt sie dasselbe prosaische Schicksal wie die Meteoroide, die in der Nacht aufflammen: Sie verglüht. Ob sie stark verkleinert den politischen Erdboden erreichen oder ob sie sich vorher gänzlich auflösen wird, steht in den Sternen.