Chefärzte müssen Lohn offen legen

Bei den Spitälern selbst sind die Einkommen ihrer Ärzte ein gut gehütetes Geheimnis. Damit ist nun aber im Kanton Bern Schluss. Die Regierung hat am Donnerstag eine Gesetzesrevision in die Vernehmlassung geschickt, mit der mehr Transparenz geschaffen werden soll. Demnach werden die Unternehmen künftig dazu verpflichtet, dem Kanton die Löhne ihrer Chefärztinnen und Chefärzte in anonymisierter Form jedes Jahr zu melden. Angegeben werden müssen die Anzahl Personen pro definierter Lohnbandbreite. Diese Zahlen werden anschliessend vom Kanton veröffentlicht.

Auch ein Schritt zurück

Die Berner Regierung schafft diese Transparenz allerdings nicht freiwillig. Mit nur fünf Stimmen Differenz überwies der Grosse Rat Ende 2018 einen entsprechenden Vorstoss aus SP- und EVP-Kreisen. Sowohl der Regierungsrat als auch SVP, FDP und BDP lehnten das Anliegen ab. Für die Motionärinnen war damals klar, dass die Chefarztlöhne im Vergleich zu anderen ebenfalls herausfordernden Branchen überhöht seien und zur Kostenexplosion im Gesundheitswesen beitragen würden. Keine Chance hatte damals hingegen eine Deckelung der Entschädigungen.

Mit der aktuellen Gesetzesrevision macht der Regierungsrat gleichzeitig auch einen Schritt zurück in Sachen Lohntransparenz. Bereits seit 2014 sind die Spitäler verpflichtet, in einem jährlichen Bericht die Summe aller Vergütungen anzugeben, die sie an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung bezahlen. Genauso lange herrscht aber auch Uneinigkeit darüber, ob die Unternehmen diese Angaben zu jedem VR-Mitglied einzeln machen müssen, oder nur die Gesamtsummen publizieren sollen. Und darüber, ob auch die höchste an ein Geschäftsleitungsmitglied ausbezahlte Entschädigung publiziert werden muss.

Beides wird im Obligationenrecht verlangt, auf das im kantonalen Gesetz eigentlich verwiesen wird. Nur die wenigsten Spitäler hielten sich allerdings an diese Vorgaben und wurden von den Revisionsstellen Jahr für Jahr dafür gerügt. Der Kanton liess die Unternehmen aber gewähren, weil im kantonalen Gesetz keine Aufschlüsselung der Entschädigungen verlangt wird.

Jetzt schafft der Regierungsrat in dieser Sache Klarheit. Der Verweis aufs Obligationenrecht soll präzisiert werden. Konkret heisst das: Künftig müssen definitiv nur noch die Gesamtsummen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung angegeben werden.

Motion wird erfüllt

Schliesslich will der Regierungsrat mit der Gesetzesrevision auch die «vertrauliche Geburt» in Spitälern gesetzlich regeln. Von einer solchen Geburt spricht man, wenn eine Klinik sicherstellt, dass das soziale Umfeld der Frau keine Kenntnis davon erhält. Künftig sollen die Spitäler verpflichtet werden, diese Möglichkeit anzubieten, quasi als Ergänzung zum Babyfenster. Der Kanton würde dann pro Geburt eine Pauschale für den Mehraufwand bezahlen. Denn die Frauen sind beispielsweise wenn immer möglich in einem Einzelzimmer unterzubringen.

Das Anliegen geht zurück auf eine Motion des früheren SVP-Grossrats Thomas Fuchs.