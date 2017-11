Bürgerliche verteidigen Finanzkurs gegen linke Kritik

Im Kanton Bern ist eine Steuersenkung für Unternehmen in Sichtweite: Die Steuergesetzrevision 2019 ist am Montag im Grossen Rat auf ein mehrheitlich positives Echo gestossen. Die Vorlage soll am Dienstag in erster Lesung verabschiedet werden.

Bereits gescheitert ist die Ratslinke mit ihrer Fundamentalopposition. So wollte die SP gar nicht aufs Geschäft eintreten - der Kanton könne sich die drohenden Steuerausfälle nicht leisten, von denen zudem nur einige wenige Grossunternehmen profitierten. Der Antrag scheiterte mit 93 zu 45 Stimmen.

Die Grünen verlangten eine gegenfinanzierte, ökologisch und klimapolitisch verträgliche Vorlage. Ihr Rückweisungsantrag wurde ebenfalls klar abgelehnt. Im Kanton Bern beträgt die Gewinnsteuerbelastung heute 21,64 Prozent, mehr als in den meisten anderen Kantonen. Das will der Regierungsrat ändern: Er möchte Bern dem schweizerischen Durchschnitt annähern.

2019 soll die Gewinnsteuerbelastung auf 20,20 Prozent gesenkt werden, ein Jahr später auf 18,71 Prozent. Eine weitere Senkung sei in den Folgejahren denkbar, betont der Regierungsrat. Doch müsse zunächst geklärt sein, wie stark der Bund den Kantonen bei der Ausgestaltung seiner Steuervorlage entgegenkommen werde.

Mindereinnahmen von 45 Millionen Franken

So oder so: Die nun vorliegende kantonale Revision hat im bernischen Grossen Rat gute Chancen. In der Eintretensdebatte zeigten sich das bürgerliche Lager und Teile des Mitte-Lagers offen für den Vorschlag der Regierung, auch wenn dieser zu beträchtlichen Steuerausfällen führe.

Laut Regierung müsste der Kanton 2019 auf 45 Millionen Franken verzichten. 2020 wären es 103 Millionen Franken. Die Steuerausfälle der Gemeinden sollen sich auf 22,5 beziehungsweise 51,5 Millionen Franken belaufen.

Doch der Kanton sei in Zugzwang, betonten mehrere Votanten. Vom Steuerwettbewerb könne man halten was man wolle, aber negieren könne man ihn nicht. Jakob Etter (BDP) sagte es so: «Alle Kantone müssen in dem verdammten Hamsterrad mitdrehen.» Denn wenn Unternehmen wegen der Steuerbelastung abzögen, fehle dem betreffenden Kanton das Geld für die Erledigung wichtiger Staatsaufgaben.

Klare Fronten

Die Steuergesetzrevision ist Bestandteil einer umfassenden Finanzdebatte, die den Grossen Rat bis Donnerstag beschäftigen wird. Dazu gehören auch ein Sparpaket mit 155 Einzelmassnahmen, das Budget fürs kommende Jahr sowie über den Aufgaben- und Finanzplan 2019-2021.

Das Parlament hat für die Beratungen insgesamt 21 Stunden eingeplant. Den Auftakt bildete am Montagmittag eine Grundsatzdebatte, in der die bürgerlichen Parteien den Finanzkurs der Regierung gegen linke Kritik verteidigten.

SP: kalter sozialpolitischer Wind

Die SP-Fraktion sieht damit den Tiefpunkt in der jüngeren Geschichte des Kantons Bern erreicht, wie Sprecherin Ursula Marti sagte. Seit der Regierungsrat wieder bürgerlich dominiert sei, wehe ein kalter sozialpolitischer Wind durch den Kanton.

Von den angestrebten Steuersenkungen profitierten nur die grossen Unternehmen, kritisierte Marti. Auch Natalie Imboden (Grüne) übte heftige Kritik an der Steuergesetzrevision. Die Strategie des Kantons Bern sei ruinös. Mit dem Kanton Zug werde man nie mithalten können.

Endlosschlaufe

Ganz anders tönte es aus dem bürgerlichen Lager. Adrian Haas (FDP) hatte ein Déjà-vu: Alle vier Jahre erlebe er dasselbe Haushaltsritual. Immer wieder drohten die Finanzen aus dem Ruder zu laufen, weshalb ein Entlastungspaket vorgelegt werden müsse. Die Linke beschwöre dann den Untergang des Kantons, was masslos übertrieben sei.

Raphael Lanz (SVP) sagte, seine Fraktion stehe hinter dem Grossteil des Entlastungspakets. Dass bei den Unternehmenssteuern etwas gehen müsse, liege auf der Hand - sonst verliere den Kanton Bern den Anschluss. Ähnlich sah es Jakob Schwarz (EDU).

Auch die BDP stellte sich hinter den Finanzkurs der Regierung mit BDP-Finanzdirektorin Beatrice Simon. Der Kanton Bern lebe seit Jahren über seinen Verhältnissen, sagte Jakob Etter. «Wir wollen in der Champions League mitspielen, obwohl unsere Ressourcen nur für die Challenge League reichen.»

Mitte will vermitteln

Eine Brücke bauen wollte Hans Kipfer namens der EVP. Seine Fraktion wolle den schwierigen Weg gehen und nicht einfach für die eigene Wählerschaft weibeln. Die EVP plädiere für eine «gemeinsame Suche nach sachlichen Lösungen, wie wir das Zusammenleben im Kanton gestalten können».

Das Wort «Sparen» löse bei manchen Grossratsmitgliedern einen Abwehrreflex aus und führe bei anderen zur Ausschüttung von Glückshormonen, fasste Franziska Schöni-Affolter (GLP) zusammen. Die Grünliberalen seien für «Sparen mit Herz, aber ohne Haurück-Übungen». (tag/sda)