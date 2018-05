Bis auf weiteres geschlossen

«Diese Liegenschaft ist der Traum eines jeden Gastronomen.» So wird die Wirtschaft Borisried auf einer Immobilienplattform angepriesen. Der Gasthof in der Gemeinde Oberbalm liegt auf fast 900 Metern, mit umwerfender Aussicht auf die Gantrischkette.

Er ist einer von 9 Gastgewerbebetrieben, die seit dem Jahr 2015 im Verwaltungskreis Bern-Mittelland schliessen mussten. Im Kanton Bern gaben im gleichen Zeitraum 108 Wirte ihre Restaurants auf. Nicht selten trifft es Betriebe wie aus dem Bilderbuch. So ist seit längerem der Bären in Signau geschlossen.

Damit setzt sich ein Trend fort, der 2013 begonnen hat: Im Kanton Bern wurden über die Jahre insgesamt mehr Restaurants geschlossen als neue eröffnet.«Die reinen Zahlen sind das eine, aber hinter jeder Zahl steht auch eine Geschichte», sagt Eveline Neeracher. Sie ist als Präsidentin von Gastro Bern oberste Wirtin im Kanton.

Das stetige Sterben vor allem grosser und alter Landgasthöfe erfüllt sie mit Besorgnis. «Verschwindet in einem Dorf das letzte Restaurant, geht mehr verloren als ein Ort zum Trinken und Essen.» Arbeitsplätze – auch für Un­gelernte – Lehrstellen, ein niederschwelliger Treffpunkt. «Schliesst in einem Dorf das letzte Lokal, kann das richtig wehtun», sagt Neeracher.

Die Suche nach den Ursachen

Mitte Mai: In der Mehrzweckhalle Trubschachen trifft man sich zum «Tag des bernischen Gastgewerbes». Hamme und Züpfe werden zum Znüni serviert, Weissweingläser klirren.

Vor die ­Wirtinnen und Wirte tritt TV-Restauranttester Daniel Bumann. Der Walliser nimmt wie stets kein Blatt vor den Mund: Ein «Herzlich willkommen»-Schild vor dem Restaurant? Das mache den Braten auch nicht feiss, sagt er. Auf eine Tafel vor dem Lokal gehörten die Spezialitäten des Hauses – ausser, man habe keine besseren Ideen als Schnipo. «Dass der Gast willkommen ist, das soll er spüren, das muss man nicht extra anschreiben!»

Zur gastronomischen Willkommenskultur gehören laut Bumann weiter: ein ordentlicher Vor- und Parkplatz, im Winter von Schnee und Eis befreit, im Herbst ohne Laubhaufen, kein Zigarettenstummel dürfe herum liegen. «Ja, die muss halt einer aufheben, auch wenn das mühsam ist», ruft Bumann den versammelten Gastronomen zu, von denen jetzt einige etwas ungehalten vor sich hin grummeln. «So etwas muss der mir sicher nicht erklären», lästert einer.

In der Schweiz verschwinden jährlich rund 500 Restaurants, letztes Jahr deutlich mehr. In einigen war Daniel Bumann mit seiner Sendung zu Gast und hat Tipps gegeben, wie das Ende noch abzuwenden wäre. Meistens werde er aber erst dann gerufen, wenn es schon zu spät sei: Der Betrieb verschuldet, der Koch abgehauen, die Wirtsleute mit den Nerven am Ende.

In den letzten Jahren habe in der Gas­trobranche eine Strukturbereinigung stattgefunden, so Bumann. Und: Es sei auch nicht um jedes Restaurant schade, das schliessen müsse.

Die Momentaufnahme

Die Zahlen aus dem Kanton Bern zeigen, dass in den letzten drei Jahren das Seeland und Biel am meisten Gastgewerbebetriebe verloren haben. In beiden Verwaltungskreisen zusammen waren es deren 54. In einem ähnlichen Bereich bewegte man sich in den Jahren 2010 bis 2013 im Emmental.

Trauriger Spitzenreiter war in dieser Periode der Oberaargau mit 65 Gasthöfen, die verschwanden. «Wenn es dort nun weniger Schliessungen sind, heisst das einfach, dass die Bereinigung bereits vorbei ist», sagt Eveline Neeracher.

Zudem muss man präzisieren, dass es sich bei dieser Statistik um eine Momentaufnahme handelt. Die Branche sei in stetiger Bewegung, sagt Kurt von Känel, der die Geschäftsstelle der zehn Regierungsstatthalterämter des Kantons führt. «Vor allem in den Zentren können Gastronomiebetriebe relativ häufig wechseln.»

Im Kanton Bern wurden seit 2015 über 100 Restaurants geschlossen. Quelle: Kanton Bern



Ein Restaurant schliesst, zwei neue versuchen ihr Glück, wenig später geht wieder eines zu. So haben beispielsweise in der Stadt Bern zwischenzeitlich sogar mehr Gastrobetriebe eröffnet als geschlossen.

Die Regierungsstatthalterämter sind für die Betriebsbewilligungen zuständig. Eine Bewilligung benötigen im Kanton Bern alle Gastgewerbebetriebe, Kleinbetriebe bis zu 30 Sitzplätzen dürfen allerdings ohne Wirtepatent geführt werden.

2000 Lokale im Kanton Bern sind solche Kleinbetriebe. Manche Kantone haben die Wirteprüfung abgeschafft, im Kanton Bern soll sie vereinfacht werden.

Das Rezept für die Zukunft

Weniger Hürden, bevor man ein Restaurant eröffnen kann? Die völlig falsche Richtung, findet Spitzenkoch Daniel Bumann. «Nur top ausgebildete Leute können längerfristig in dieser Branche bestehen.»

Was sind die Gründe, dass ein Wirt das Handtuch wirft? Immer mehr Vorschriften und Bürokratie, neue gesetzliche Auflagen zu Hygiene oder Brandschutz, das Rauchverbot, Banken, die keinen Kredit für den Umbau eines Gasthofs gewähren, Vereine, welche in die Mehrzweckhalle gehen, statt den Saal des Gasthofs zu mieten.

Solche Erklärungen bekomme sie häufig zu hören, sagt Gastro-Bern-Präsidentin Neeracher. Die Gründe stimmten teilweise auch. Eines der grössten Risiken aus ihrer Sicht entsteht aber, wenn ein Wirt die Nachfolge in seinem Betrieb zu spät regelt.

«In diesem Bereich versuchen wir, als Arbeitgeberverband zu sensibilisieren.» Wenn eine Handänderung anstehe, müssten beispielsweise die neusten gesetzlichen Vorgaben erfüllt sein. «Merkt man erst dann, dass eine neue Lüftung nötig ist, wird es schwierig – gerade auch finanziell.» (Berner Zeitung)