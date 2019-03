Sechs Milliarden Stück

Heute enthält etwa jedes zweite Armaturenbrett auf der Welt Mikroachsen von Polydec. Die Firma stellt pro Monat 40 Millionen solche Achsen her. Insgesamt hat das Unternehmen seit der Gründung über 6 Milliarden Mikrodrehteile gefertigt. Die meisten Maschinen laufen computergesteuert und rund um die Uhr. Die Pläne für alle Mikrodrehteile sind digital erfasst. Gut 40 Prozent des Umsatzes erzielt Polydec noch immer mit Achsen für Armaturenmotoren.

Allerdings dürfte dieses Stammgeschäft mit der zunehmenden Verbreitung von digitalen Geschwindigkeitsanzeigen in der Zukunft schrumpfen. «Bislang werden Digitalanzeigen zwar vor allem in teureren Fahrzeugen eingebaut. Doch die Preise werden sinken und unsere Absätze hier kaum noch steigen», sagt Barbezat. Auch bei den Prüfspitzen spürt Polydec wachsende Konkurrenz, vor allem von Herstellern aus Asien. Der Umsatzanteil beträgt noch gut 10 Prozent. Detailliertere Zahlen nennt das Unternehmen nicht.

Wachsen will Polydec bei Mikrodrehteilen für die Uhrenindustrie, und ein neues Feld ist die Medizinaltechnik. Die Basis dafür ist gelegt. Bis vor drei Jahren kämpfte das Unternehmen mit Platzproblemen und musste auch mal einen Auftrag ablehnen. Dann konnte es von der ehemaligen Metallfassadenherstellerin Hartmann + Co. das Gebäude in der Nähe der Stadien von Biel übernehmen. Von den 10000 Quadratmetern mietet Polydec rund 4000 Quadratmeter, den Rest mieten andere.

Das Gebäude gehört nach wie vor den Firmengründern Claude und Jean-François Konrad. In einem Teil der Halle hat Claude Konrad seine Autos parkiert.Der 60-Jährige sammelt Oldtimer von General Motors respektive Opel, am liebsten solche, die noch in Biel gebaut worden sind. Mit Polydec hat er auch ein Stück der bewegten Bieler Industriegeschichte geschrieben.