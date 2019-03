Höhere Anforderungen

Mit seinen Anekdoten und einer Analyse zum Wandel der Organisation führt Weber die Besucher hin zu aktuellen Themen. Die zunehmenden Regionalisierungen der Feuerwehren begründet er mit dem Wandel der Zeit und den immer höheren Anforderungen an die Feuerwehrleute und das Material. Die heutige Verfügbarkeit von Feuerwehrleuten habe sich mit den langen Arbeitswegen ebenso geändert wie die Kommunikation und die Professionalisierung. Das zur Verfügung stehende Spezialmaterial erfordere eine entsprechende Schulung.

Gemäss Weber gibt die kantonale Gebäudeversicherung heute vor, wie viele Atemschutzgeräte und Wärmekameras die Feuerwehren kaufen müssen. Nicht jede Feuerwehr sei imstande, diese Kosten auf sich zu nehmen. «So setzt sich die in der Stadt begonnene Professionalisierung auf dem Lande fort.»

An der Vernissage wähnt sich das Publikum lieber in alten Zeiten. Damals, als der heute 71-jährige Godi Liechti die Bevölkerung noch mit dem Horn alarmierte und zur Mithilfe bei der Bekämpfung des Feuers aufrief. Das Thema Feuerwehr ist für die Gäste stark verbunden mit der Erinnerung an damals: an damals, als 1999 ein Gebäude niederbrannte, an damals, als die Feuerwehrübungen ein Zusammentreffen mit Kameraden waren und in einem Beizengang endeten.

Infos zur Ausstellung unterwww.museum-alter-baeren.ch.