Die ersten Gemeinden sind in den Startlöchern: Ab Sommer sind sie befugt, an Familien Gutscheine für die Betreuung in Kindertagesstätten (Kitas) oder Tagesfamilien auszugeben. Obligatorisch ist der Wechsel zu den Gutscheinen noch nicht, die Gemeinden haben für die Umstellung zwei Jahre Zeit. Ab 2021 wird es im Vorschulbereich nur noch das System mit den Betreuungsgutscheinen geben.