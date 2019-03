Regierungsrat Philippe Müller will auch nach dem Nein zu Prêles an einem Rückkehrzentrum im Kanton Bern festhalten. Das ist richtig so. Denn es ist sinnvoll, Asylsuchende mit intakter Bleibeperspektive von jenen zu trennen, die einen rechtskräftigen Wegweisungsentscheid bekommen haben und die Schweiz verlassen müssen. Dann können die Betreuungspersonen in den einen Zentren auf die rasche Integration fokussieren, im Rückkehrzentrum sollen hingegen die Vorbereitungen auf die Ausreise Priorität haben.