Vor weniger als zehn Jahren haben die Berner Stimmberechtigten einer starken Senkung der Motorfahrzeugsteuer zugestimmt. Seit rund sieben Jahren sind die neuen Tarife in Kraft. Doch seither habe der Klimawandel in der Gesellschaft einen ganz anderen Stellenwert und auch die Technik habe sich weiter entwickelt, betonte Vorstösser Daniel Trüssel (GLP) am Mittwoch vor dem Grossen Rat. Dazu komme, das es immer mehr schwere Neuwagen in der Schweiz gebe.