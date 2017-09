Berner starten bei -2 Grad in den Tag

Plötzlich hatte es der Herbst eilig. Noch vor Wochenfrist erlebten Bernerinnen und Berner eine regelrechte Tropennacht (in Bern wurden am Morgen des 14. Septembers 20 Grad gesmessen), nun gefriert einem am Morgen bereits der Atem. So etwa am Donnerstagmorgen: Wer nur mit einem dünnen Herbstjäckchen aus dem Haus ging, wurde eiskalt erwischt.

Denn nach einer vielfach klaren Nacht sind die Temperaturen bis zum Morgen stark gefallen, im Bernbiet gab es im Flachland sogar leichten Bodenfrost, wie Meteonews am Donnerstag mitteilt. Zudem bildete sich im Flachland teils Nebel. Spitzenreiter ist dabei die Stadt Bern. Auf 5 Zentimetern über Boden wurden morgens um 8 Uhr -2,1 Grad gemessen. Auch in Meiringen und Interlaken wurden Minustemperaturen verzeichnet.

Hier eine Übersicht über die kältesten Regionen (schweizweit): Quelle: Meteonews

Die klirrende Kälte am Morgen ist jedoch nur vorübergehend. Im Verlauf des Tages klettern die Temperaturen im Flachland wieder auf 18 Grad. Und auch in den nächsten Tagen wartet eitel Sonnenschein mit bis zu 20 Grad. Am Freitag beginnt nun auch kalendarisch bzw. astronomisch der Herbst, meteorologisch ist schon seit dem 1. September Herbst. (mib/pd)