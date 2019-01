Die Galgenfrist ist abgelaufen – 12'860 Steuersünder nutzten sie. So viele Bernerinnen und Berner deklarierten seit 2010 ihr Vermögen im Ausland mit einer straflosen Selbstanzeige. Insgesamt tauchten so Gelder in Höhe von rund 3,1 Milliarden Franken auf. Der bislang veranlage Steuerertrag daraus beträgt gut 189 Millionen Franken. Allerdings sind 5350 Fälle noch offen, der Betrag dürfte also noch steigen. Die grössten Fälle sind indes veranlagt.