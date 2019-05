Berner Zungenwurst soll geschützt werden

Früher mit Zunge

Wie ihr Name sagt, enthielt die Wurst früher tatsächlich Zungen. Das Berner Kochbuch von 1835 notierte, dass «zwei bis drei Schweinszünglein» als Zutaten verwendet wurden. Dazu kamen «gleich viel vom zartesten Fleische». Das Ganze wurde gewürzt, mit Salz und Salpeter vermischt und in eine Kalbsblase gefüllt. Diese Wurst beizte man einige Tage in einer Pökellake und räucherte sie danach.

Heute enthält die Zungenwurst keine Zunge mehr und ist eigentlich vom Rezept her eine Hammenwurst. Die Wurst wird aus Schweine- und Rindfleisch, Speck und Gewürzen hergestellt. Sie besteht aus feinerem und gröberem Brät. Die Spezialität wird vorwiegend in Metzgereien im Kanton Bern produziert.

Sprachliches Malheur, kulinarisches Glück

Und die Berner Platte, zu der heute die Zungenwurst dazugehört, wurde, so sagt der Volksmund, 1712 erfunden. Damals siegten die Berner im Zweiten Villmergerkrieg gegen die katholischen Innerschweizer. Die Sieger, zu denen auch Westschweizer Truppen gehörte, machen sich auf den Rückweg. Im «Bären Koppigen» wollten sie eine Rast einlegen.

Ein welscher Offizier versuchte dem Wirt, der kein Französisch konnte, verständlich zu machen, dass die Berner im Anmarsch seien und essen wollten. «Les Bernois, sont plats, ont faim» (Die Berner... sie sind müde und hungrig).

Der Wirt verstand einzig die Worte «Bernois», also die Berner, «plats», das der Wirt als Platten interpretierte und «faim», das er vom Klang her als «fein» verstand. So machte sich der Wirt daran, ein reichhaltiges, feines Mahl zuzubereiten, das er auf Platten servierte.

Die welschen Soldaten sollen noch lange von dieser «Bernerplatte» geschwärmt haben. Zu einer traditionellen Berner Platte gehören Sauerkraut, Dörrbohnen, Kartoffeln, dazu Speck, Rippli, Zungenwurst, Zunge und Gnagi. Davon gibt es zahlreiche Variationen.