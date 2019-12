Berner Spitalwesen unter Beobachtung

In der Diagnose waren sich die Berner Grossrätinnen und Grossräte am Mittwoch einig. Im Spitalwesen läuft derzeit so manches falsch. Immer höhere Gesundheitskosten, unrentable Unternehmen sowie Hunderte Millionen Franken, die in Spitalinfrastruktur verbaut werden. Wie man diesen Problemen allerdings begegnen soll, darüber herrschte im Kantonsparlament Uneinigkeit.