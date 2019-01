Die Berner SVP lockert die Amtszeitbeschränkung für ihre Mandatsträger. Damit soll ganz konkret der Weg geebnet werden, damit Nationalrat Adrian Amstutz, sofern er das will, erneut zur Wiederwahl antreten kann.

Der Kanton Bern wird bei den kommenden Nationalratswahlen einen Sitz weniger haben. Damit die Partei bei dieser Ausgangslage ihren neunten Sitz verteidigen könne, brauche sie ein Zugpferd mit grossem Stimmenpotenzial, sagte alt Nationalrat Hansruedi Wandfluh am Montagabend vor den Delegierten in Belp. Er beantragte, dass in Einzelfällen die Partei mit einer Zweidrittelmehrheit die Aufhebung der Amtszeitbeschränkung erwirken könne.